Fantacalcio®, si ferma Meret: i tempi di recupero e i portieri consigliati per l'8ª giornata di Serie A

Guai in casa Napoli e soprattutto per Antonio Conte, che perde Alex Meret. L'estremo difensore azzurro si è infortunato durante l'allenamento mattutino (24 ottobre), lasciando il campo anzitempo. A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato il comunicato ufficiale diffuso dal club: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro". Una diagnosi che lascia pochi dubbi sulla gravità dello stop. I tempi di recupero, come spiegano i medici, dipenderanno dalla natura della frattura: se composta, serviranno circa 20-30 giorni di stop; se scomposta, il rientro potrebbe slittare a 40 giorni o più. Per il Napoli, che dovrà affrontare un calendario fitto tra campionato e Champions League, si tratta di una perdita importante. In chiave Fantacalcio®, invece, i manager dovranno trovare subito un sostituto affidabile per coprire il vuoto tra i pali.