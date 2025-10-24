Fantacalcio®, da Matic a Bernardeschi la lista dei calciatori che possono segnare all'ex squadra
Sono ben 13 i calciatori che nell'8ª giornata di Serie A si troveranno di fronte le rispettive ex squadre. Il bonus dell'ex o la prestazione di livello contro il proprio passato restano un grande classico del calcio e un'occasione preziosa anche per chi gioca al Fantacalcio®. Ecco allora la lista completa di tutti i giocatori che vivranno un turno speciale, con l'obiettivo di lasciare il segno proprio contro chi, un tempo, ne aveva esaltato il talento.
Tutti gli ex nell'8ª giornata
Giovanni Simeone (Tor) in Torino-Genoa
Lorenzo Pellegrini (Rom) in Sassuolo-Roma
Matteo Politano (Nap) in Napoli-Inter
Michael Folorunsho (Cag) in Verona-Cagliari
Federico Bernardeschi (Bol) in Fiorentina-Bologna
Patrick Cutrone (Par) in Parma-Como
Juan Jesus (Nap) in Napoli-Inter
Piotr Zielinski (Int) in Napoli-Inter
Giuseppe Pezzella (Cre) in Cremonese-Atalanta
Nemanja Matic (Sas) in Sassuolo-Roma
Cristian Volpato (Sas) in Sassuolo-Roma
Lorenzo De Silvestri (Bol) in Fiorentina-Bologna
Marco Carnesecchi (Ata) in Cremonese-Atalanta