Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fantacalcio®, da Matic a Bernardeschi la lista dei calciatori che possono segnare all'ex squadra 

Fantacalcio®, da Matic a Bernardeschi la lista dei calciatori che possono segnare all'ex squadra 

Sono 13 i giocatori che sfideranno il proprio passato nell'8ª giornata di Serie A
2 min
TagsFantacalcio®FANTACUP

Sono ben 13 i calciatori che nell'8ª giornata di Serie A si troveranno di fronte le rispettive ex squadre. Il bonus dell'ex o la prestazione di livello contro il proprio passato restano un grande classico del calcio e un'occasione preziosa anche per chi gioca al Fantacalcio®. Ecco allora la lista completa di tutti i giocatori che vivranno un turno speciale, con l'obiettivo di lasciare il segno proprio contro chi, un tempo,  ne aveva esaltato il talento. 

ISCRIVITI E GIOCA!

Tutti gli ex nell'8ª giornata

Giovanni Simeone (Tor) in Torino-Genoa

Lorenzo Pellegrini (Rom) in Sassuolo-Roma

Matteo Politano (Nap) in Napoli-Inter

Michael Folorunsho (Cag) in Verona-Cagliari

Federico Bernardeschi (Bol) in Fiorentina-Bologna

Patrick Cutrone (Par) in Parma-Como

Juan Jesus (Nap) in Napoli-Inter

Piotr Zielinski (Int) in Napoli-Inter

Giuseppe Pezzella (Cre) in Cremonese-Atalanta 

Nemanja Matic (Sas) in Sassuolo-Roma

Cristian Volpato (Sas) in Sassuolo-Roma

Lorenzo De Silvestri (Bol) in Fiorentina-Bologna

Marco Carnesecchi (Ata) in Cremonese-Atalanta

ISCRIVITI E GIOCA!

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup