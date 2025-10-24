Fantacalcio®, da Matic a Bernardeschi la lista dei calciatori che possono segnare all'ex squadra 

Sono ben 13 i calciatori che nell'8ª giornata di Serie A si troveranno di fronte le rispettive ex squadre. Il bonus dell'ex o la prestazione di livello contro il proprio passato restano un grande classico del calcio e un'occasione preziosa anche per chi gioca al Fantacalcio®. Ecco allora la lista completa di tutti i giocatori che vivranno un turno speciale, con l'obiettivo di lasciare il segno proprio contro chi, un tempo, ne aveva esaltato il talento.