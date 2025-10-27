Fantacalcio®, De Bruyne e l'emergenza infortunati per il Napoli
Notizia pesantissima per il Napoli e per tutti i fantallenatori che avevano puntato su Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, uscito dopo aver ralizzato il rigore contro l'Inter, ha riportato un grave infortunio muscolare. Dopo gli esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital, la diagnosi è arrivata: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il club partenopeo ha comunicato che il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma le prospettive non sono incoraggianti per chi lo ha in rosa al Fantacalcio®.
Fantacalcio®, non solo De Bruyne: tutti gli infortunati
Le prime stime parlano di uno stop di circa quattro mesi, che di fatto mette fine al 2025 del fuoriclasse ex Manchester City. Un colpo durissimo per Antonio Conte, che perde il suo faro a centrocampo, ma anche per i fantallenatori che avevano investito su di lui come top di reparto. La speranza resta quella di rivedere De Bruyne in campo il prima possibile, viste le sue prestazioni (4 gol in 8 partite di Serie A), ma al momento il suo recupero sarà lungo e graduale. Per chi gioca al Fantacalcio®, purtroppo, è il momento di salutare il suo contributo almeno fino al nuovo anno. L'allenatore dei partenopei oltre fare a meno del belga dovrà fare a meno anche di: Meret, Lobotka e Lukaku, mentre in dubbio resta Rrahmani. Per la partita contro il Lecce può invece tornare Hojlund.