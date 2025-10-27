Fantacalcio®, De Bruyne e l'emergenza infortunati per il Napoli

Notizia pesantissima per il Napoli e per tutti i fantallenatori che avevano puntato su Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, uscito dopo aver ralizzato il rigore contro l'Inter, ha riportato un grave infortunio muscolare. Dopo gli esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital, la diagnosi è arrivata: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il club partenopeo ha comunicato che il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma le prospettive non sono incoraggianti per chi lo ha in rosa al Fantacalcio®.