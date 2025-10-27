Fantacalcio®, la top 11 dell'8ª giornata di Serie A
Ecco i migliori di questo turno di campionato, insieme ai propri voti e fantavoti
L'8ª giornata di Serie A ha regalato colpi di scena, emozioni e prestazioni individuali che hanno inciso anche al Fantacalcio®. Alcuni giocatori hanno confermato le aspettative, altri invece si sono rivelati sorprese inattese.
La Top 11 dell'8ª giornata di Serie A (3-4-3)
Butez (Como): Voto 6.5; FantaVoto 6.5
Cuadrado (Pisa): Voto 7; FantaVoto 10
Maripan (Torino): Voto 7; FantaVoto 10
Idrissi (Cagliari): Voto 6.5; FantaVoto 9.5
Basic (Lazio): Voto 7; FantaVoto 10
Zambo Anguissa (Napoli): Voto 7.5; FantaVoto 10.5
Brescianini (Atalanta): Voto 7; FantaVoto 10
De Bruyne (Napoli): Voto 7; FantaVoto 10
Leao (Milan): Voto 7; FantaVoto 10
Dybala (Roma): Voto 7; FantaVoto 10
Kean (Fiorentina): Voto 7; FantaVoto 10