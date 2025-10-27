Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Fantacalcio®, la top 11 dell'8ª giornata di Serie A 

Ecco i migliori di questo turno di campionato, insieme ai propri voti e fantavoti
2 min
TagsFantacalcio®Serie A

L' giornata di Serie A ha regalato colpi di scena, emozioni e prestazioni individuali che hanno inciso anche al Fantacalcio®. Alcuni giocatori hanno confermato le aspettative, altri invece si sono rivelati sorprese inattese. 

La Top 11 dell'8ª giornata di Serie A (3-4-3)

Butez (Como): Voto 6.5; FantaVoto 6.5

 

Cuadrado (Pisa): Voto 7; FantaVoto 10

Maripan (Torino): Voto 7; FantaVoto 10

Idrissi (Cagliari): Voto 6.5; FantaVoto 9.5

 

Basic (Lazio): Voto 7; FantaVoto 10

Zambo Anguissa (Napoli): Voto 7.5; FantaVoto 10.5

Brescianini (Atalanta): Voto 7; FantaVoto 10

De Bruyne (Napoli): Voto 7; FantaVoto 10

 

Leao (Milan): Voto 7; FantaVoto 10

Dybala (Roma): Voto 7; FantaVoto 10

Kean (Fiorentina): Voto 7; FantaVoto 10

