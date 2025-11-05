Fantacalcio®, la Top 11 da schierare per l'11ª giornata di Serie A
L'11ª giornata di Serie A si apre venerdì 7 novembre con Pisa-Cremonese e promette grande spettacolo anche in sfide come il derby di Torino, Bologna-Napoli e Inter-Lazio. Come ogni settimana, i fantallenatori si ritrovano davanti a dubbi e scelte decisive: chi schierare per ottenere più bonus? Ecco la formazione ideale per la giornata, tra certezze e scommesse da cavalcare.
La top 11 dell'11ª giornata (3-4-3)
Carnesecchi (Ata): Con 8 gol subiti in 10 partite è uno dei portieri migliori di questo avvio di campionato. In questa giornata la Dea affronta in casa il Sassuolo e potrebbe essere un'altra occasione per prendere un altro clean sheet.
Acerbi (Int): Il difensore affronta la sua ex squadra, e dovrà marcare Dia (non particolarmente in forma).
Wesley (Rom): Il terzino brasiliano è uno dei migliori acquisti dei giallorossi, che affrontano in casa l'Udinese. Potrà essere una gara da bonus per il neo-acquisto.
Pavlovic (Mil): Come abbiamo visto con Allegri il difensore serbo si spinge molto in attacco. È anche molto pericoloso di testa, col Parma è da schierare.
N.Paz (Com): Il talento argentino non bisogna mai lasciarlo fuori, col Cagliari in casa può portare bonus.
Calhanoglu (Int): Con 5 gol è uno dei migliori centrocampisti di questo avvio campionato, è rigorista. Da mettere anche contro la Lazio.
Ederson (Ata): Il centrocampista brasiliano ha saltato 4 partite, contro il Sassuolo può portare il primo bonus stagionale.
K. Thuram (Juv): Grazie alla sua fisicità potrebbe trovare il gol nel derby contro il Torino.
Kean (Fior): Dopo l'esonero di Pioli si aspetta una Fiorentina all'arrembaggio e chi può segnare se non Moise.
Leao (Mil): Il portoghese dopo un avvio di stagione condizionato da un infortunio, sta trovando continuità e bonus. Da schierare contro il Parma.
L. Martinez (Int): Il capitano nerazzurro cercherà il gol a San Siro nel big match contro la Lazio.