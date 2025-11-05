Fantacalcio®, la Top 11 da schierare per l'11ª giornata di Serie A 

L'11ª giornata di Serie A si apre venerdì 7 novembre con Pisa-Cremonese e promette grande spettacolo anche in sfide come il derby di Torino, Bologna-Napoli e Inter-Lazio. Come ogni settimana, i fantallenatori si ritrovano davanti a dubbi e scelte decisive: chi schierare per ottenere più bonus? Ecco la formazione ideale per la giornata, tra certezze e scommesse da cavalcare.