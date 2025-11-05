Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Fantacalcio®, la Top 11 da schierare per l'11ª giornata di Serie A 

Da Carnesecchi alla voglia di riscatto di Lautaro: ecco la formazione titolare da schierare per massimizzare i bonus
3 min
TagsFantacalcio®FANTACUPFantacalcioSerie A

L'11ª giornata di Serie A si apre venerdì 7 novembre con Pisa-Cremonese e promette grande spettacolo anche in sfide come il derby di Torino, Bologna-Napoli e Inter-Lazio. Come ogni settimana, i fantallenatori si ritrovano davanti a dubbi e scelte decisive: chi schierare per ottenere più bonus? Ecco la formazione ideale per la giornata, tra certezze e scommesse da cavalcare. 

La top 11 dell'11ª giornata (3-4-3)

Carnesecchi (Ata): Con 8 gol subiti in 10 partite è uno dei portieri migliori di questo avvio di campionato. In questa giornata la Dea affronta in casa il Sassuolo e potrebbe essere un'altra occasione per prendere un altro clean sheet.

 

Acerbi (Int): Il difensore affronta la sua ex squadra, e dovrà marcare Dia (non particolarmente in forma). 

Wesley (Rom): Il terzino brasiliano è uno dei migliori acquisti dei giallorossi, che affrontano in casa l'Udinese. Potrà essere una gara da bonus per il neo-acquisto.

Pavlovic (Mil): Come abbiamo visto con Allegri il difensore serbo si spinge molto in attacco. È anche molto pericoloso di testa, col Parma è da schierare. 

 

N.Paz (Com): Il talento argentino non bisogna mai lasciarlo fuori, col Cagliari in casa può portare bonus.

Calhanoglu (Int): Con 5 gol è uno dei migliori centrocampisti di questo avvio campionato, è rigorista. Da mettere anche contro la Lazio.

Ederson (Ata): Il centrocampista brasiliano ha saltato 4 partite, contro il Sassuolo può portare il primo bonus stagionale.

K. Thuram (Juv): Grazie alla sua fisicità potrebbe trovare il gol nel derby contro il Torino.

 

Kean (Fior): Dopo l'esonero di Pioli si aspetta una Fiorentina all'arrembaggio e chi può segnare se non Moise.

Leao (Mil): Il portoghese dopo un avvio di stagione condizionato da un infortunio, sta trovando continuità e bonus. Da schierare contro il Parma.

L. Martinez (Int): Il capitano nerazzurro cercherà il gol a San Siro nel big match contro la Lazio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
