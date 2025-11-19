Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Fantacalcio®: Suzuki infortunato, arriva un nuovo portiere per il Parma? 

Il portiere giapponese costretto a un lungo stop: ecco le alternative tra i pali per Cuesta
2 min
Per far fronte all'infortunio di Zion Suzuki, il Parma sta correndo ai ripari. Il club allenato da Cuesta sta definendo il piano del mercato invernale. Sembra infatti che il sostituto del portiere giapponese, che starà fuori per 3-4 mesi dopo l'operazione alla mano sinistra, potrebbe essere Vicente Guaita. Secondo "As" è fatta per il 38enne portiere spagnolo, svincolato dopo aver terminato in estate il suo contratto col Celta Vigo.

Suzuki, le alternative per i pali del Parma

 

Con Suzuki ai box e la trattativa di calciomercato ancora non conclusa, la domanda per il Parma e per il Fantacalcio® è una sola: chi giocherà al suo posto? In attesa di Guaita, la squadra gialloblù schiererà in porta Corvi, nettamente favorito su Rinaldi. Per i fantallenatori che lo hanno in rosa si tratta di una possibile svolta: minuti e responsabilità in più possono tradursi in bonus.

