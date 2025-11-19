Fantacalcio®: Suzuki infortunato, arriva un nuovo portiere per il Parma? 

Per far fronte all'infortunio di Zion Suzuki, il Parma sta correndo ai ripari. Il club allenato da Cuesta sta definendo il piano del mercato invernale. Sembra infatti che il sostituto del portiere giapponese, che starà fuori per 3-4 mesi dopo l'operazione alla mano sinistra , potrebbe essere Vicente Guaita . Secondo "As" è fatta per il 38enne portiere spagnolo, svincolato dopo aver terminato in estate il suo contratto col Celta Vigo.

ISCRIVITI E GIOCA!

Suzuki, le alternative per i pali del Parma

Con Suzuki ai box e la trattativa di calciomercato ancora non conclusa, la domanda per il Parma e per il Fantacalcio® è una sola: chi giocherà al suo posto? In attesa di Guaita, la squadra gialloblù schiererà in porta Corvi, nettamente favorito su Rinaldi. Per i fantallenatori che lo hanno in rosa si tratta di una possibile svolta: minuti e responsabilità in più possono tradursi in bonus.