lunedì 24 novembre 2025
Fantacalcio®, quando torna in campo Dumfries? Chivu aspetta la sua freccia 

L’infortunio alla caviglia rimediato dall'olandese dell'Inter contro la Lazio prima della sosta richiede tempo: i dettagli
2 min
L'Inter deve fare i conti con uno stop, stavolta nel derby di Milano, e adesso concentra tutte le forze sulla Champions League, dove l'aspetta la sfida contro l'Atlético Madrid. La batteria degli esterni continua ad essere un punto critico per Chivu a causa delle condizioni di Denzel Dumfries: il laterale olandese è infatti ancora molto lontano rientro. Il problema alla caviglia, subito nel match contro la Lazio prima della sosta del campionato, richiede tempo.

Inter, il probabile rientro di Dumfries 

Dumfries salterà sicuramente la trasferta di Champions contro l'Atletico Madrid, oltre alle partite contro Pisa, Venezia in Coppa Italia e Como. L’obiettivo è avere di nuovo a disposizione Dumfries per la gara contro il Liverpool e successivamente per Genoa-Inter, sfida di Serie A in programma il 14 dicembre allo stadio Ferraris. 

