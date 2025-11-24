Fantacalcio®, quando torna in campo Dumfries? Chivu aspetta la sua freccia 

L’Inter deve fare i conti con uno stop, stavolta nel derby di Milano, e adesso concentra tutte le forze sulla Champions League, dove l’aspetta la sfida contro l’Atlético Madrid. La batteria degli esterni continua ad essere un punto critico per Chivu a causa delle condizioni di Denzel Dumfries: il laterale olandese è infatti ancora molto lontano rientro. Il problema alla caviglia, subito nel match contro la Lazio prima della sosta del campionato, richiede tempo. ISCRIVITI E GIOCA!