La lista degli infortunati in casa Napoli è lunga: mancano Meret, De Bruyne, Lukaku e Anguissa. Si pensava che il primo a tornare potesse essere Big Rom, out da metà agosto a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. E invece Conte in conferenza stampa ha frenato l'ottimismo e spiegato che l'attaccante non è ancora pronto. Niente Roma dunque per l'ex giallorosso, che prosegue con il lavoro di recupero nella speranza di tornare il prima possibile: difficile dire a questo punto se riuscirà a strappare la convocazione per Napoli-Juve del 7 dicembre. ISCRIVITI E GIOCA!