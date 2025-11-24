Fantacalcio®, il punto infermeria del Napoli: quando possono tornare gli inforunati
La lista degli infortunati in casa Napoli è lunga: mancano Meret, De Bruyne, Lukaku e Anguissa. Si pensava che il primo a tornare potesse essere Big Rom, out da metà agosto a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. E invece Conte in conferenza stampa ha frenato l'ottimismo e spiegato che l'attaccante non è ancora pronto. Niente Roma dunque per l'ex giallorosso, che prosegue con il lavoro di recupero nella speranza di tornare il prima possibile: difficile dire a questo punto se riuscirà a strappare la convocazione per Napoli-Juve del 7 dicembre. ISCRIVITI E GIOCA!
Napoli, la situazione degli infortunati
Oltre a Lukaku, c'è Meret fermo da un mese dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro. Il portiere ha tolto il gesso, i tempi di recupero erano di due mesi circa, può rientrare per l’ultima dell’anno, il 28 dicembre a Cremona. Bisognerà aspettare il 2026 per Anguissa e De Bruyne. Il primo può tornare per Juve-Napoli del 25 gennaio, mentre il secondo tra febbraio e marzo.