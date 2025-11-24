Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fantacalcio®, il punto infermeria del Napoli: quando possono tornare gli inforunati

L'attaccante, Anguissa e De Bruyne non sono ancora pronti: tutti i dettagli
2 min
TagsnapoliLukaku

La lista degli infortunati in casa Napoli è lunga: mancano Meret, De Bruyne, Lukaku e Anguissa. Si pensava che il primo a tornare potesse essere Big Rom, out da metà agosto a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra. E invece Conte in conferenza stampa ha frenato l'ottimismo e spiegato che l'attaccante non è ancora pronto. Niente Roma dunque per l'ex giallorosso, che prosegue con il lavoro di recupero nella speranza di tornare il prima possibile: difficile dire a questo punto se riuscirà a strappare la convocazione per Napoli-Juve del 7 dicembre. ISCRIVITI E GIOCA!

Napoli, la situazione degli infortunati 

Oltre a Lukaku, c'è Meret fermo da un mese dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro. Il portiere ha tolto il gesso, i tempi di recupero erano di due mesi circa, può rientrare per l’ultima dell’anno, il 28 dicembre a Cremona. Bisognerà aspettare il 2026 per Anguissa e De Bruyne. Il primo può tornare per Juve-Napoli del 25 gennaio, mentre il secondo tra febbraio e marzo. 

ISCRIVITI E GIOCA!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fantacup

Da non perdere

Conte chiede il bisNapoli, la qualità fa la differenza

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS