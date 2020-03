La nuova fiamma di Khedira gioca a centrocampo nel Bayern!

Il blitz in Germania di Sami Khedira (32) per scansare la pandemia a Torino, ha un lato romantico. Il campione del mondo della Juventus, tre anni dopo la rottura con la modella Lena Gercke, ha una nuova anima gemella in patria. Lo ha svelato il rotocalco monacense Bunte, sempre informatissimo sul gossip del pallone. Melanie Leupolz (25) è bella e bionda come Lena, e molto brillante nel suo lavoro che è il medesimo di Sami, coronato da altrettanto successo. Melanie è la capitana del Bayern, con cui ha giocato 96 partite (con 19 reti) e vinto due volte il massimo campionato femminile. Non solo: con la Germania ha preso la medaglia d‘oro alle Olimpiadi 2016 e collezionato 66 presenze e 10 reti. Con Sami condivide il ruolo di centrocampista di regia amante del gol.

Futuro a Londra?

Un anno fa, Sami fu avvistato a Regensburg a tifare per Melanie e le sue compagne vittoriose 2-0 col Cile. Da allora, la relazione ha preso slancio e potrebbe proseguire a Londra. Melanie ha accettato una ghiotta offerta del Chelsea per la prossima stagione. Il suo arrivo a Stamford Bridge sarà un’arma in più per i corteggiatori londinesi del numero della Juventus che, stando al tabloid tedesco “TZ”, vogliono portare Sami nei Blues.