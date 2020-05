Wanda Nara, bufera in Argentina: compenso esagerato per una diretta Instagram

Pagare moneta, vedere Wanda Nara. E’ facile riadattare un vecchio adagio ai tempi attuali, soprattutto se di mezzo c’è la moglie del bomber del Psg Mauro Icardi. L’ennesima polemica arriva da un fan argentino della showgirl, vista di recente (almeno fino al lockdown) su Canale 5 al Grande Fratello Vip. “Ho chiesto di averla mia ospite per una diretta Instagram. La risposta è stata positiva ma solo in cambio di 1500 dollari”, ha dichiarato Mariano de la Canal, un personaggio molto noto in Argentina anche per essere il “fan di Wanda” numero uno in Sudamerica.

La reazione sdegnata del fan sui social

L’episodio lo ha raccontato il diretto interessato in un successivo live sui social nel quale ha espresso tutto il suo rammarico per l’atteggiamento della showgirl. "Prima mi ha detto di sì perché l'avevo aiutata a diventare famosa, poi mi ha chiesto un compenso. Ci sono rimasto male", ha concluso il fan deluso.