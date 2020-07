Raffaella Fico ha un nuovo amore: ecco chi è

Dopo le storie con Balotelli e Alessandro Moggi, Raffaella Fico sembra aver trovato il nuovo amore e voltato pagina. La showgirl è stata paparazzata da "Chi" a Positano con l'imprenditore fiorentino Giulio Fratini, erede di una famiglia facoltosa (il nonno è il fondatore del marchio di jeans Rifle, il padre invece ha una catena di alberghi di lusso). Negli scatti rubati si vede la Fico scambiarsi baci e abbracci con Fratini, che tra l'altro ha anche la collezione di orologi più grande al mondo con circa 2 mila esemplari, per un totale di un miliardo di euro su per giù. Non c'era la figlia di Raffaella, Pia, avuta con Balotelli, la coppia si è goduata il sole da sola tra effusioni e bagni in piscina.

