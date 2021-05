Un Secolo d'Azzurro, riparte la grande mostra itinerante sulla Nazionale di calcio

Un Secolo d'Azzurro, la mostra itinerante più grande d'Italia sulla storia della Nazionale italiana di calcio riparte dalle Marche. Dal 1 giugno al 4 luglio, presso la Palazzina Lido Cluana di Civitanova Marche sarà possibile visitare una nuovissima ed esclusiva esposizione storica di importantissimi cimeli, come ad esempio gli scarpini indossati da Paolo Rossi nel Mondiale 1982 in Spagna, la maglietta di Francesco Totti utilizzata nel Mondiale 2006, le prime due camicie (una delle quali da smoking) con cui l'Italia giocò nel 1910, contro Francia ed Ungheria.

Un appuntamento da non perdere, promosso dall'Associazione S.Anna di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti e curata da Mauro Grimaldi.

Il tour di Un Secolo d'Azzurro, poi, proseguirà con due mostre in contemporanea: la prima che dopo Civitanova farà tappa a San Benedetto(6-27 luglio), Roccaraso(5-25 agosto), Cava de Tirreni (20-30 settembre), Policoro(2-8 ottobre) e Cosenza( 11- 27 ottobre); la seconda, dedicata alle grandi leggende azzurre Baggio, Totti, Maldini, Del Piero (e con una sezione speciale dedicata al Subbuteo e ai calcio balilla dei primi del Novecento) toccherà dalla seconda settimana di giugno importanti località marittime del litorale laziale quali Sabaudia, Terracina, Gaeta. Nella prima esposizione di Sabaudia sarà esposto, in anteprima, il trono dell'Ottavo Re di Roma realizzato per presentare gli scarpini con cui Francesco Totti giocò, il 28 maggio 2017, la sua ultima partita con la Roma.