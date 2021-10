Allegri: "Ambra? Non parlo della mia vita privata"

TORINO - Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha anche risposto a una domanda sulla fine della storia con la compagna, Ambra Angiolini. I due, infatti, hanno interrotto la relazione dopo quattro anni d'amore a causa di un presunto tradimento di Allegri. L'attrice nei giorni scorsi aveva anche ricevuto il Tapiro d'Oro da parte di "Striscia La Notizia" scatenando una dura reazione da parte di alcune colleghe del mondo dello spettacolo. L'ex Milan, in conferenza stampa, ha chiuso ogni eventuale discorso: "Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani".