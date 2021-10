Icardi, clamoroso indizio social: pace fatta con Wanda Nara?

Wanda Nara e Icardi sono tornati insieme: il colpo di scena

Presunto tradimento archiviato e pace fatta? Così sembrerebbe. Icardi è volato a Milano per raggiungere la moglie, partita di buon mattino in compagnia delle figlie. In serata, è comparsa sul suo profilo Instagram una storia in cui si mostra accoccolato tra le braccia di Wanda. "Buona giornata della mamma", aggiunge poi in un post con allegate foto della coppia. Oggi in Argentina si festeggiano proprio le mamme: e chissà se il bomber del Paris sia riuscito a tornare nelle grazie della moglie-agente giocandosi proprio questa carta.