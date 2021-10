Balotelli contro McGregor: la minaccia dopo la vicenda Facchinetti!

In una pigra domenica mattina, Francesco Facchinetti ha sconvolto il mondo con un annuncio via social: "Non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere: Conor McGregor mi ha dato un pugno in bocca!". Stando alle parole del produttore, della moglie e di alcuni testimoni presenti alla serata in questione, il famoso campione di arti marziali miste avrebbe colpito Dj Francesco senza una precisa ragione, sferrandogli un pugno in pieno viso. In molti sono corsi in difesa dell'ex cantante, tra amici e famigliari. Fra di loro anche Mario Balotelli, che ha espresso i suoi sentimenti attraverso i social. L'ex Inter non è sembrato per nulla intimorito dalla stazza del lottatore irlandese ma anzi, ha lanciato una velata minaccia.