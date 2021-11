Icardi, la sua folle reazione allo scandalo con Wanda Nara e China Suarez

Stanotte l'Argentina e tutto il mondo sapranno finalmente la verità. Wanda Nara ha concesso una lunga intervista all'amica Susana Gimenez - in onda stanotte all'una di notte italiana - con cui farà chiarezza sullo scandalo che ha sconvolto il suo matrimonio con Mauro Icardi . Uno scandalo che ha un nome e un cognome: quello di China Suarez , da subito additata come motivo scatenante della crisi. Intanto continuano a emergere nuovi retroscena sul Wandagate e sulla reazione "folle" avuta da Icardi dopo che la moglie ha scoperto la sua infedeltà.

Wanda Nara e le urla di Icardi

È stata l'avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld, a svelare in anteprima la reazione del bomber del Psg. "Ha gridato per riconquistare la fiducia di Wanda e cercare la riconciliazione - ha rivelato a Los ángeles de la mañana - Sui social abbiamo visto molte richieste di perdono ma la fiducia verrà riconquistata solo con il tempo". "Ci sono tradimenti che non si perdonano mai, altri che si minimizza. Io non perdono. O se perdono, non dimentico", ha concluso.