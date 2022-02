Lorenzo Insigne ospite a C’è Posta per Te: ecco cosa farà

Lorenzo Insigne sarà ospite di Maria De Filippi nella puntata in onda questa sera di C’è Posta per Te. L’annuncio sui social del longevo people show di Canale 5. “Il grande campione, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana Lorenzo Insigne sarà ospite in prima serata su Canale 5! Vietato mancare”, legge il tweet. Oltre a Insigne, ci saranno anche Pio e Amedeo. Insigne, come solitamente viene chiesto agli ospiti, regalerà una sorpresa a uno dei suoi fan.