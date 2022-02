Totti e Ilary Blasi, è crisi: così finisce la favola

Cuori in inverno dai social fino agli angoli di strada. In tanti dicono: se si separano pure Francesco e Ilary io mi voto alla solitudine perpetua. Eh sì, c’è chi può ancora scegliere e del resto lo sosteneva anche Ilary Blasi stessa in un’intervista recente alla rivista F: la libertà è sexy. Adesso Dagospia racconta che la rottura tra la signora Totti e il signor Blasi (assoluta parità di genere, qui) è vicina e anzi maturava dall’estate scorsa. Se è vero, fa male. Agli altri. Loro, probabilmente, ci hanno riflettuto sopra abbastanza a lungo. […]

È una storia semplice, la loro. Semplice persino nei tentativi di ingigantirla, di farne un evento storico e un esempio di colossale felicità. Quando Ilary e Francesco si sono sposati, il 19 giugno 2005, il ciglio della vertiginosa scalinata dell’Aracoeli, là dove gli antichi cominciavano a misurare la distanza dal centro del mondo, era affollato come una curva, addobbato di uno striscione giallorosso con le parole “Orgoglio romano”. […] Quel duello d’intelligenze tra Ilary e Spalletti, quell’io ti salverò della donna che protegge il suo compagno confuso e smarrito, quelle due parole, piccolo uomo, che partono come un giudizio etico nei confronti del tecnico e tornano indietro come disco di Mia Martini in forma di regalo di pace. C’era davvero di tutto in una simile storia d’amore. Per questo fa male sapere che forse è finita. Per questo non abbiamo voglia di crederci.

