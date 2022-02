Icardi compie 29 anni: il regalo di compleanno di Wanda Nara

Tanti auguri Mauro Icardi! Lo scorso 19 febbraio l'attaccante argentino ha compiuto 29 anni. Un traguardo che il calciatore ha voluto festeggiare con la moglie Wanda Nara e i cinque figli Benedicto, Constantino, Valentino, Francesca e Isabella. Non è mancato un messaggio speciale su Instagram: "Grazie a tutti per gli auguri, per gli abbracci, per i baci, per le risate, per tanti bei messaggi, per i tanti desideri da esaudire, per la mia famiglia, per i miei amici. Grazie dal profondo del mio cuore. Grazie soprattutto a Wanda per aver reso possibile tutto questo. Ti amo".