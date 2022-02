Lady Theo Hernandez, minacce per il caso pitbull: "Quelle persone volevano..."

Zoe Cristofoli ha rotto il silenzio dopo la vicenda pitbull che l'ha coinvolta insieme al compagno Theo Hernandez . Secondo quanto trapelato, il cane della coppia sarebbe uscito dal cancello della loro abitazione, aperto per fare entrare un'auto, e avrebbe azzannato uccidendo il cane di una signora che stava passeggiando nei dintorni . L'influencer, fidanzata con il terzino del Milan , si è lasciata andare sui social confidando ai suoi followers quello che le è capitato. "All'ottavo mese di gravidanza bisognerebbe stare tranquilli e avere la serenità che io non ho avuto - ha detto in una serie di storie su Instagram - Adesso sono di assoluto riposo, sono stata veramente male, soprattutto di notte". "L'ignoranza e la cattiveria della gente mi hanno portato a vivere situazioni pesanti e pericolose. Ho subito anche minacce e cose veramente ingiuste: noi siamo brave persone e abbiamo sempre dato la massima disponibilità. Di solito le cose si risolvono in privato, noi siamo tutelati a 365 gradi da sempre. Abbiamo avuto la premura di risolvere le cose nel modo più giusto possibile, il problema è che quando la gente si espone in questo modo non lo fa mai per cercare giustizia ma ben altro", ha detto mimando con le mani il gesto dei soldi.

Zoe Cristofoli: "Volevano sopprimere il mio cane, sono stata malissimo"

Gli ultimi giorni sono stati difficili per lady Theo Hernandez, secondo quanto ha raccontato su Instagram. "Il problema è che sono stati condivisi dati sensibili e cose private - ha spiegato - Ho passato momenti di paura e ancora oggi non sono serena. La verità dei fatti è stata travisata e raccontata in modo orrendo. Io amo gli animali in modo esagerato, chi mi conosce lo sa. Mi sono sentita mortificata. Queste persone hanno avuto ciò che gli spettava, assistenza e disponibilità da parte nostra fin dal primo minuto. Noi invece abbiamo solo dovuto subire ingiustizie da parte dei familiari di questa persona alla ricerca di non so cosa. Non ho passato e non sto passando giorni sereni. Non so con che forza sono qui a parlarne ma voglio rompere il silenzio per riuscire ad andare avanti. Per tutto il resto ci penseranno le persone di competenza nelle dovute sedi". "Ci sono state addirittura persone che volevano far firmare una petizione per sopprimere il mio cane - ha aggiunto pubblicando una foto in cui abbraccia il pitbull - Dettata dall'invidia perché persone estranee ai fatti. Fate solo una pessima figura, voi e la vostra ignoranza. Che non ha mai fatto male a nessuno in 9 anni di vita ma non è mai andato d'accordo con i cani maschi, come la maggior parte dei cani sulla Terra. Sono dinamiche degli animali. Chi parla a caso non ama davvero gli animali".