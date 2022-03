Lady Hernandez, attacco alla Hunziker: "Rispetto per chi soffre"

MILANO - Da giorni la compagna di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, si sta dando da fare per tentare di dare una mano al popolo ucraino . La modella e influencer al fianco del giocatore francese del Milan questa volta se l'è presa con i vip, colpevoli di non usare la loro notorietà per aiutare chi ne ha bisogno: "E le persone fanno sempre così... Finché non tocca a loro allora è tutto ok. Non è tutto ok, non si può essere indifferenti in una situazione così. Far finta che va tutto bene... Perché al posto di quelle famiglie, di quei bambini ci potevamo essere proprio noi... proprio voi... uguali identici a loro... Davvero mi dà tanta rabbia vedere persone molto più conosciute di me che dovrebbero avere la responsabilità di fare qualcosa, non tanto a livello monetario quanto di informazione... In Russia ancora pensano che questa guerra è tutta una menzogna. Intanto la gente muore ogni minuto".

Zoe Cristofoli contro Michelle Hunziker

La modella in particolare ha attaccato Michelle Hunziker, colpevole di aver pubblicato le foto delle sue vacanze: "Credetemi adesso quello che serve non sono solo i soldi così a caso ma aiuti, quindi sì anche donazioni per comprarli. Ma soprattutto servirebbe un po' di umanità... Rispetto. Io non dico di non vivere le nostre vite, di non lavorare, di non portare a termine i nostri progetti, soprattutto chi lavora qui e ha contratti programmati con aziende, brand... Oppure di non postare momenti felici della vostra e nostra vita. La vita non si ferma... Ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di followers con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare. Ho visto personaggi dello spettacolo di cui avevo stima davvero fuori luogo. Fatevi la vostra vacanza nessuno dice di non VIVERE, ma vivetevela in silenzio. Non è obbligatorio postare. E vi parla una persona che di viaggi ne può fare 100. Ripeto parlo per tutti quei personaggi famosi che invece di dar voce postando anche in una semplice storia cose importanti in un omento delicato per fare informazione non hanno sprecato nemmeno un minuto a far voce a chi è senza. Perché ora quello di cui c'è più bisogno è di tirarla fuori questa VOCE!!!".