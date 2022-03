Roberto Gagliardini si prepara a diventare papà per la seconda volta. La compagna del centrocampista dell’Inter, Nicole Ciocca, è in attesa di una bambina. "Noi. Uniti più che mai. Aspettando la nostra nuova principessa. Ti amiamo. Buon Compleanno Amore”, ha scritto il 27enne, a commento di uno scatto con la moglie e il primogenito Tommaso, 2 anni. Tanti gli auguri su Instagram per Roberto e la sua famiglia in questo momento felice.