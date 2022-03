Chiara Nasti incinta di Zaccagni? L'influencer rompe il silenzio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto genitori? Sui social network l'influencer e imprenditrice napoletana, ex fiamma di Nicolò Zaniolo, ha mostrato un pancino sospetto. Tanto è bastato a generare un chiacchiericcio non indifferente. La Nasti ha però smentito tutto: nell'ultimo periodo è semplicemente ingrassata. "Io incinta? Fake, non so chi metta in giro queste notizie", ha detto su Instagram la 24enne.