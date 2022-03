La confessione di Antonella Fiordelisi: "Il mio flirt con un calciatore della Juve"

Antonella Fiordelisi è in vena di confidenze e ha parlato delle sue relazioni rispondendo ai fan su Instagram. "Mi sono sentita per sei mesi tutti i giorni con un campione senza mai vederci", aveva confessato in una storia. "Raccontaci qualcosa di te", l'aveva incalzata un utente. "Meglio evitare - la pronta risposta della 24enne influencer - Creerei troppe dinamiche. E non siamo in un reality". Nonostante la reticenza, la modella si è però sbottonata su alcune questioni di cuore.