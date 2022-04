Wanda Nara, fuga in Argentina senza Icardi: la sorella svela il motivo

"Hola Argentina!". Dopo alcuni mesi di assenza, Wanda Nara è tornata in Sudamerica ma anche stavolta senza Mauro Icardi. La coppia si è separata: lui è rimasto a Parigi - impegnato con il Psg che domenica affronterà il Lorient - mentre lei si è concessa una vacanza in compagnia delle figlie. In molti in Argentina si sono chiesti il motivo di questo viaggio "in solitaria" della moglie-agente dell'attaccante 29enne e la risposta non è tardata ad arrivare. A svelare il motivo del viaggio ci ha pensato Zaira Nara, che nelle sue storie condivise sui social ha fatto chiarezza sulla questione.