Wanda Nara rompe il silenzio sull'ex bodyguard: "Non sono stata io a..."

Un bagno di folla ha accolto Wanda Nara, tornata in Argentina per promuovere la sua attività imprenditoriale. La moglie di Mauro Icardi è stata presa d'assalto dai fan ma anche dai reporter che l'hanno interrogata sull'ultimo scandalo di cui è protagonista. Tutta colpa del suo ex bodyguard, che aveva ammesso di avere un debole per lei. "Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei - aveva confessato Agustín Longueira la scorsa settimana - Le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi...". Per la prima volta lady Icardi ha voluto rompere il silenzio, commentando le parole dell'ex guardia del corpo e svelando la verità sul loro chiacchierato legame.