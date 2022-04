Buffon: “Con Ilaria D’Amico c’è attrazione e condivisione”

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi? Assolutamente no. A spazzare via i rumors degli ultimi mesi è lo stesso ex portiere della Juve. “Troviamo sempre il modo di essere felici. Sappiamo sorridere e scherzare. Oltre all’attrazione, c’è condivisione”, ha dichiarato l’ex campione del mondo a La Stampa. Sull’ipotesi del ritiro, il 44enne ha detto: "Ho tanti interessi e mi sento appagato quando imparo cose nuove. Negli ultimi mesi ho ripreso a studiare inglese. Ne parlavo con Ilaria: la conoscenza mi dà energia e benessere”.