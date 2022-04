Lo scandalo Salvio in Argentina: l'ex moglie, l'amante...e l'altra amante!

Infuria in Argentina lo scandalo Toto Salvio . L'attaccante del Boca Juniors è stato accusato dalla ex moglie di averla investita intenzionalmente con la sua automobile e di essere poi fuggito: le parole della donna sarebbero inoltre supportate da alcuni video che sono stati resi pubblici. “È questo quello che ha investito sua moglie? - ha scritto Yasmila Mendeguia in una storia condivisa su Instagram - Se questi uomini non giocassero a pallone, lavorerebbero in una guardiola". La modella, ex concorrente del Grande Fratello argentino, ha deciso di rendere pubblici i messaggi che il 31enne le aveva inviato quando ancora era sposato con Magalí Aravena .

Salvio, l'ex coniglietta di Playboy pubblica tutti i messaggi

Nello screenshot alla conversazione pubblicata sui social si può leggere la chat privata tra Salvio e la 24enne, che ha un passato anche da coniglietta di Playboy. "Come stai?”; "Non hai davvero rivali", alcuni dei messaggi inviati dall'ex Atletico Madrid che non hanno mai ricevuto una risposta. La giustizia di Buenos Aires ha stabilito una serie di misure restrittive nei confronti dell'attaccante, come il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dall'ex moglie. Salvio non potrà contattarla in alcun modo, a meno che non voglia comunicare con i suoi figli. “Non ho intenzione di commentare la vicenda - aveva detto nei giorni scorsi Magalí Aravena al programma tv Los ángeles de la mañana - I miei figli sono rimasti molto colpiti e devo riflettere. Non era mia intenzione che questo diventasse pubblico, spero che possiate capire la situazione".