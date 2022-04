Il padre di Mancini: "In Ucraina l'orrore che ho vissuto da bambino"

ROMA - In vista della ricorrenza del 25 aprile, Famiglia Cristiana ha ospitato la testimonianza di Aldo Mancini , padre del commissario tecnico della Nazionale Roberto: "Ero un bambino, ma mi abituai a vedere scene atroci. Mio padre sfuggì per un soffio alle camicie nere di Mussolini che volevano ucciderlo".

Mancini, la testimonianza del padre

Aldo Mancini ha proseguito: "Me lo ricordo come se fosse ieri quel 25 aprile del 1945. Abbiamo cantato e ballato tutto il giorno. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Sandro Pertini: persone che hanno dato tutto per non farci vivere più quell'orrore. E invece, adesso, alla mia età, mi tocca di rivedere alla tv in Ucraina quelle stesse immagini che vedevo da bambino".