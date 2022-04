Dall'Argentina: "Wanda Nara non è la vera procuratrice di Icardi"

Wanda Nara e Mauro Icardi sono nuovamente al centro delle polemiche. L'ultimo scoop arriva ancora una volta dall'Argentina. Karina Iavicoli, conduttrice del programma El Trece ha sbugiardato l'imprenditrice, che si è sempre professata procuratrice del marito. "È una storia inventata per darsi importanza. Ben congegnata". Poi ha aggiunto: "Quando si va a negoziare non è lei che va a sedersi". La consorte del calciatore ha infatti sempre vantato di essere l'addetta alle pubbliche relazioni del marito e di conoscere molto bene il mercato del calcio in Europa ma secondo le malelingue non sarebbe proprio così...