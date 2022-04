Wanda Nara romantica: il gesto per Icardi dopo la vittoria del PSG

Dopo che il Paris Saint-Germain ha vinto il suo decimo scudetto con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato, Wanda Nara ha voluto omaggiare il marito Mauro Icardi sui social network. L'attaccante argentino sta giocando poco in Ligue 1 ma questo non ha impedito alla moglie-agente di condividere un post al miele. “Voglio che la vita ti restituisca solo un po' dell'amore, della cura e di tutto ciò che mi dai. Forse non sono la donna migliore del mondo, ma quello di cui puoi essere certo è che sono colei che muore di felicità per ogni tua conquista o muore di tristezza quando le cose non vanno bene", ha scritto l'imprenditrice.