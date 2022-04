La confessione di Wanda Nara: "Il falso scoop che allontanò Icardi dall'Inter"

MILANO - Un presunto falso scoop di Fabrizio Corona sarebbe stato alla base della rottura tra Mauro Icardi e l’Inter che si consumò alla fine della stagione 2018-2019. Lo ha raccontato in un’aula del Tribunale di Milano Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’ex attaccante nerazzurro, ora al Psg, testimoniando come parte civile nel processo per diffamazione all’ex “re dei paparazzi” imputato per un articolo del febbraio del 2019 sul suo sito “King Corona Magazine” intitolato «Mauro Icardi divorzia da sua moglie - Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic». Dopo quel “pezzo” che «riportava tutte cose non vere», ha spiegato la 35enne ex showgirl argentina, «sono cominciati i problemi e Mauro poi ha dovuto cambiare squadra, l’Inter gli aveva fatto pesare anche questa situazione, gli era stato detto che doveva cambiare procuratore, che non doveva avere più una procuratrice donna».