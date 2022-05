Zaccagni, Chiara Nasti incinta: "Figlio cercato. Maschio o femmina? Lo sa solo..."

Ad un anno dal primo incontro, avvenuto a Ibiza grazie ad alcuni amici in comune, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti stanno per diventare genitori. Dopo l'annuncio in campo e sui social network l'influencer e imprenditrice napoletana ha svelato su Instagram alcune curiosità sulla sua gravidanza. "Questo figlio è stato fortemente voluto, ce l'aspettavamo, non è capitato - ha spiegato la 24enne ai suoi follower - Prima del test avevo fatto una visita, mi era stato detto che ero super fertile. Siamo stati super fortunati".