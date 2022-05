Eurovision, in finale anche il portiere belga Makiese

TORINO - C'è anche un po' di calcio nella finale dell'Eurovision Song Contest che si svolgerà domani sera a Torino. Si tratta di Jéremie Makiese, portiere dell'Excelsior Virton FC (squadra di seconda divisione belga), che è riuscito ad associare la sua passione per lo sport con quella per la musica. L'artista sui social si definisce un "footballsinger" e si è laureato vincitore nel 2021 del programma televisivo belga "The Voice". Ora con la sua canzone "Miss you" (cliccatissima su YouTube) ha superato anche la semifinale dell'Eurovision guadagnandosi, così un posto in finale, dove si esibirà come sedicesimo.