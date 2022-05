Wanda Nara e Mauro Icardi in Ruanda: l'inaspettato fuoriprogramma

Mauro Icardi e Wanda Nara stanno trascorrendo dei giorni indimenticabili in Ruanda per il loro viaggio di coppia. Nelle scorse ore il calciatore e la moglie hanno pubblicato sui loro rispettivi profili social alcune immagini delle escursioni fatte, dove hanno fatto degli incontri ravvicinati con i gorilla. Tra le tante foto condivise c'è anche quella che vede lo sportivo ritratto intento a fare pipì , mentre un gorilla gli si avvicina e lo guarda incuriosito . Una scena che ha destato la curiosità dei fan del giocatore e anche tanta ilarità.

Mauro Icardi e Wanda Nara il viaggio di coppia in Africa

Qualche giorno fa la celebre coppia del mondo sportivo e dello showbiz ha festeggiato 7 anni di matrimonio. Per l'occasione hanno quindi deciso di concedersi una vacanza fuori dall'ordinario, immergendosi nella natura più incontaminata per ricaricare le pile e al contempo fare delle esperienze uniche nel loro genere, come può essere appunto quella vissuta da Icardi con il primate.