Matri e Federica Nargi traslocano: "Roma ci mancherà tanto"

Alessandro Matri e Federica Nargi stanno per lasciare Roma. A dare l'annuncio la soubrette in un ask su Instagram con i follower. "Vivo a Milano da quando ho 18 anni – ha rivelato la showgirl – Roma è stata solo di passaggio in questi due anni ma è stato anche bello ritornare a vivere la mia famiglia. Abbiamo comprato casa a Milano e quindi andremo a vivere lì, ma a Roma ci vivrei tutta la vita”. Insieme da tredici anni Matri e Nargi formano una delle coppie più solide dello showbiz italiano. Non sono ancora sposati ma hanno due figlie: Sofia e Beatrice, che oggi hanno rispettivamente cinque e tre anni.