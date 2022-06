Vasco Rossi carica Napoli: "Faremo esplodere di gioia il Maradona"

Vasco Rossi: "La gente di Napoli canta da Dio. E che onore essere al 'Maradona'!"

Vasco Rossi ha continuato, dedicando altre parole al capoluogo campano e alla sua gente, oltreché alla leggenda del calcio: "Non mi sembra vero di essere qui, adesso. L'ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni al Rock... È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare, praticamente tu ti puoi fermare... Perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo".

L'ottava volta di Vasco a Napoli. La quarta allo stadio

In tutto, si tratta dell'ottava volta in concerto di Vasco a Napoli, la quarta allo stadio Maradona dopo le tappe del 1993, 2004 e, appunto, 2015. Il debutto di Vasco a Napoli è però datato 1985 alla Mostra d’Oltremare.