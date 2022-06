Dani Osvaldo in Italia con Gianinna Maradona: nuovi problemi in Tribunale

Dani Osvaldo è tornato in Italia insieme alla compagna Gianinna Maradona, figlia del Pibe de Oro. L'ex calciatore deve presentarsi il prossimo 27 giugno in Tribunale per rispondere alle accuse dell'ex compagna Elena Braccini, dalla quale ha avuto le figlie Victoria e Maria Helena . Secondo la designer di gioielli toscana - come spifferato dal giornalista argentino Guido Zaffora - lo sportivo non avrebbe mai versato gli alimenti alle sue bambine e pertanto avrebbe chiesto un risarcimento di 24mila euro. Dani ha approfittato di questa trasferta per godersi qualche giorno di relax con Gianinna : la coppia, insieme ad alcuni amici, ha assistito al concerto dei Rolling Stones che si è tenuto a San Siro.

"Dani Osvaldo non è un padre presente"

Da anni Dani Osvaldo è in lotta con l'ex italiana che più volte - anche pubblicamente - l'ha accusato di trascurare le sue bambine. Elena Braccini non è l'unica: altre ex compagne del 36enne continuano a definirlo un padre assente. Lo scorso aprile Ana Oertlinger, madre di Gianluca Osvaldo, il primogenito di Dani che oggi ha 15 anni, si è lasciata andare ad uno sfogo rabbioso su Instagram. "Sei una grande ME**A. Morirai da solo. Fallito. Sei inutile", ha scritto per poi aggiungere: "Ricordi quando mi hai spinto in Italia e mi hai fatto cadere a terra? Ricordi tutti gli abusi psicologici? E quando guidavi come un matto litigando con i ragazzi in macchina? Aspetta. Perché ora sono stanca. Padre violento, misogino, cattivo".

Dani Osvaldo e il rapporto con i figli

Dani Osvaldo ha quattro figli: Gianluca, Victoria, Maria Helena e Morrison. Quest'ultimo è nato dal legame con la cantante e attrice argentina Jimena Baron. Tutte le madri hanno puntato il dito contro l'ex di Roma e Fiorentina, che non si interesserebbe dei suoi figli e sarebbe un genitore poco presente.