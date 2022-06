Zaniolo si diverte in vacanza: a Ponza marca stretto la sexy Kejdis

Zaniolo e la sexy parrucchiera a Ponza

Nicolò non perde un secondo per stare vicino alla ragazza: improvvisa un balletto con lei, ci scambia chiacchiere, sorrisi e occhiate, anche maliziose. Oltre Kejdis - specializzata nella tecnica del balayage ma appassionata di poesie - non ci sono altre frequentazioni femminili nella vita dello sportivo. Ad oggi non è chiaro se questo resterà solo un flirt o diventerà qualcosa di più. Quella a Ponza è stata una vacanza mordi e fuggi: Zaniolo è arrivato il venerdì sera ed è ripartito ventiquattro ore dopo.