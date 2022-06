Vlahovic a Maria Becerra: "Sei molto carina", scoppia il gossip

Lontano dai campi da calcio Dusan Vlahovic fa notizia per i suoi movimenti social. L'attaccante della Juve ha iniziato a seguire la cantante argentina Maria Becerra alla quale ha lasciato un like ad una foto e poi un commento nel corso di una diretta. "Sei molto carina", ha scritto il calciatore senza però ricevere alcuna risposta dalla giovane. Subito dopo Vlahovic ha defollowato Maria: si è forse offeso per la mancata replica della Becerra? E che fine ha fatto Carolina Stramare, la Miss Italia che da mesi viene indicata come nuova fiamma del serbo?