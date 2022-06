Verratti, arrestati i presunti autori della rapina a Ibiza

IBIZA (Spagna) - Dovrebbero essere stati trovati gli autori della rapina all'interno della villa a Ibiza di Ronaldo, il "Fenomeno", presa in affitto per le vacanze da Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi. La polizia nazionale ha infatti concluso due arresti questa mattina nel porto di Denia, cittadina costiera di Alicante da dove partono i traghetti per le Isole Baleari. I sospetti avevano preso il battello da Ibiza e sono stati intercettati una volta arrivati sulla terraferma.