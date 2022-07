Shakira e Piqué ai ferri corti: la guerra in Tribunale è iniziata!

Dopo la rottura Shakira e Gerard Piqué hanno provato a trovare un accordo per il futuro dei loro figli ma invano. Così hanno deciso di affidarsi a legali esperti per affrontare al meglio la situazione in Tribunale. Come riporta La Vanguardia, la cantante si è affidata a Pilar Mañé mentre Piqué ha optato per Tamborero Abogados, che ha curato con successo il divorzio della tennista Arantxa Sánchez Vicario. Al centro della contesa l'affidamento dei piccoli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni.