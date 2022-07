Zaccagni-Chiara Nasti: scelto il nome del figlio, quando nascerà il bebè

Estate d'attesa per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il calciatore della Lazio e la compagna aspettano il loro primogenito. Su Instagram l'imprenditrice e influencer napoletana ha svelato che il parto è previsto per il prossimo novembre. Nello stesso periodo nascerà anche la figlia di Francesca Zaccagni, la sorella minore del giocatore biancoceleste sposata con un altro sportivo, Vittorio Parigini. La Nasti ha inoltre confessato ai suoi follower di aver già scelto il nome del bebè - sarà un maschietto - ma ha preferito non rivelarlo per il momento.