Chiesa romantico in vacanza: il calciatore ha perso la testa per Lucia!

Procede a gonfie vele la relazione tra Federico Chiesa e Lucia Bramani. La passione tra i due è sbocciata lo scorso inverno e oggi il calciatore e la modella si godono la prima estate insieme. Sull'account social della ragazza sono apparse alcune foto della coppia, sempre più complice e affiatata. Sguardi d'intesa, abbracci, sorrisi: la storia d'amore è più seria che mai! "Tua per sempre", ha scritto Lucia. "Tuo per sempre", ha risposto Chiesa, facendo così sognare tutti i follower. Il giocatore e la Bramani sono davvero molto uniti e a pochi mesi dal primo incontro la relazione potrebbe prendere una svolta inaspettata... Matrimonio in vista?