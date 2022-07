Il 4° fiocco in casa Morata è rosa. L'annuncio: "Principessa ti stiamo aspettando"

Il quarto fiocco per Alvaro Morata e Alice Campello è rosa. Il sesso della futura nascitura viene svelato con un post Instagram, in cui l'ex attaccante della Juventus , che abbraccia la propria metà, accende un fumogeno a tinte rosa, per l'appunto. I due danno così sfogo a un entusiasmo incontenibile e scrivono: "Principessa, ti stiamo aspettando!".

Morata e le voci di mercato: l'ultima lo accosta al Bayern Monaco

Una faccenda che, in qualche modo, passa oltre alle vicende di mercato riguardanti l'attaccante, tornato all'Atletico Madrid dopo il mancato riscatto da parte della Juve a cui Morata era (è) particolarmente legato. Lui, ora, vorrebbe restare ai Colchoneros, anche per potere restare nella propria città e dare stabilità alla famiglia. Ma Diego Pablo Simeone continua a non essere convinto: il giocatore, nelle ultime ore, sarebbe stato offerto al Bayern Monaco come sostituto di Robert Lewandowski.