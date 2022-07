Valverde e la fidanzata Mina drogati e derubati: il racconto shock

SPAGNA - Prima drogati e poi derubati, dai social arriva il racconto shock di quanto accaduto alla famiglia del calciatore del Real Madrid Federico Valverde. Tramite le proprie storie Instagram la compagna del centrocampista, Mina Bonino, giornalista sportiva, ha spiegato quello che è successo a Ibiza durante la vacanza: i ladri, probabilmente membri dello staff della casa affittata (cuoco, maggiordomi, etc) avrebbero addormentato Bonino e Valverde tramite delle sostanze leggere inserite nel cibo, rubando poi indisturbati. Come si legge su "Marca", il bottino ammonterebbe a 10 mila euro in contanti.