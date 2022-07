Shakira, l'offerta a Piqué è da non credere: ma dietro al rifiuto c'è un motivo

Un anno sfortunato, per le coppie famose del mondo del calcio. Prima di Francesco Totti e Ilary Blasi , a tenere banco nel mondo del gossip pallonaro sono stati Shakira e Gerard Piqué, che hanno annunciato la separazione il mese scorso dando il via libera a congetture e retroscena. L'ultimo riguarda proprio l'accordo di separazione e l'offerta che la cantante colombiana avrebbe fatto al difensore del Barcellona per chiudere il loro rapporto dopo dodici anni d'amore e due figli, Sasha e Milan . Un'offerta che, stando ai media spagnoli, sarebbe da non credere ma che il 35enne catalano avrebbe respinto per un motivo ben preciso.

Piqué e Shakira, il faccia a faccia e la proposta milionaria rifiutata

Secondo lo show di YouTube "Chisme No Like", Shakira avrebbe avanzato un'offerta multimilionaria a Piqué, che, clamorosamente, avrebbe rifiutato. Nel dettaglio, pare che la popstar colombiana si sia offerta di assumersi la piena responsabilità dei figli, che si sarebbero così trasferiti con lei a Miami. A Piqué sarebbe stato concesso di trascorrere l'estate con loro e volare in Florida cinque volte l'anno in prima classe, con un volo pagato da Shakira. Non solo: la 45enne di Barranquilla avrebbe anche accettato di coprire il 20% del debito del calciatore - che ammonta a circa 2,5 milioni di euro - accumulato a causa di problemi legali in Spagna. "C’è stato un faccia a faccia tra Shakira e Piqué - ha svelato il giornalista Jordi Martin - È stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove staranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non accettare che si trasferissero a Miami". Proprio questo sarebbe alla base del suo rifiuto, mentre gli avvocati sono di nuovo al lavoro per una nuova controproposta.