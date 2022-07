Castan pazzo della sua Bruna: "Quanto è bello amarti..."

Dopo un'avvincente partita a calcio-tennis, ampiamente documentata sul proprio account Instagram con una serie di storie, Leandro Castan ha partecipato - ieri sera - alla festa di compleanno della moglie, Bruna Marquizeppe. La bella brasiliana, di professione psicopedagogista, è stata sommersa dall'affetto di amici e parenti, che le hanno rivolto numerose dediche sui social network. Ultima, ma non per importanza, quella del marito, l'ex calciatore che in Italia ha indossato le maglie di Roma, Sampdoria, Torino e Cagliari. Su Twitter, infatti, Castan ha pubblicato quattro bellissime foto di coppia, con un tenero bacio in terrazza ed alle spalle un romantico tramonto: "Quanto è bello amarti...", la dolcissima didascalia. Quindi, nel day after del party, il due volte nazionale verdeoro non si è dimenticato di un vecchio compagno ai tempi della sua militanza in giallorosso, che compie oggi 39 anni: Daniele De Rossi. "Tanti auguri amico mio", ha scritto Castan tra le proprie storie, con a corredo due foto che li ritrae abbracciati in una delle tante battaglie vissute fianco a fianco in Serie A.