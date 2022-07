Piqué umiliato allo stadio: fischi e cori pro Shakira

Negli Stati Uniti si è disputato il primo ‘Clasico' della stagione tra Barcellona e Real Madrid. Protagonista della partita è stato Gerard Piqué e non per le sue imprese calcistiche. Il difensore è stato fischiato di continuo durante il match. È stato oggetto di bordate, di fischi e insulti a ogni minimo tocco di palla. Tantissimi i cori pro Shakira , che ha da poco chiuso la lunga relazione con Piqué. Relazione pare finita per un tradimento del calciatore. Da qui la scelta di molti americani di umiliare pubblicamente lo sportivo.

Il commento di Jordi Alba

Dopo la partita - vinta dal Barcellona - l'altro difensore della squadra, Jordi Alba, ha risposto con molta onestà a una domanda sui fischi a Piqué: "Non so a cosa siano dovuti questi fischi. Li abbiamo sentiti. Non credo che gli importi molto. Lo conosciamo già. È ammirevole. Zero pressione per lui. Penso che lo motivi ancora di più".