Beckham, vacanza da sogno con la famiglia su uno yacht da 229 milioni

ROMA - Dalla Croazia alla Costa Amalfitana fino a Saint-Tropez . Una vacanza alla ricerca delle spiagge più belle del Mediterraneo e all'insegna del lusso per David Beckham e la sua famiglia , impegnati in una vacanza a bordo di un super yacht documentata sui propri profili social .

Un vero e proprio gioiello l'imbarcazione Madsummer , costruita nel 2019 e dal valore stimato di 229 milioni di euro , che come spiega il quotidiano spagnolo 'As' può ospitare 12 persone ed è dotata di un cinema , un'area giochi per bambini, una sauna, una spa di lusso , una piscina, una vasca idromassaggio, una palestra e un ascensore con tanto di Wi-Fi e aria condizionata.

Sulla Costa Amalfitana

"Lo yacht non è di sua proprietà - spiega 'As' -, ma viene affittato nella stagione estiva a circa 1.600.000 euro a settimana. Un esborso che l'ex giocatore del Real Madrid avrebbe potuto fare per godersi qualche giorno di relax con la sua famiglia". E con ospiti speciali come Sarah Ferguson, l'ex moglie del principe Andrea e grande amica di David e Victoria Beckham "con cui - rivela il quotidiano iberico - ha trascorso una giornata ad Amalfi".